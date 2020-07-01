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Okul bahçesinde yeşil alan ölçümü yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Mehmet Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokulu’nun yeşil alanında ölçüm yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Mehmet Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokulu'nun yeşil alanında ölçüm yapıldı. Düzce'de tüm okullarda yeşil alan ölçümleri başlayacak.


Korona virüs sonrasında okulların yeşil alanlarının tespiti için çalışma başlatıldı. Düzce'de ilk tespit çalışması Mehmet Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Yeşil alan ölçüm çalışmalarına okulun öğretmenleri ve güvenlik görevlileri de eşlik etti. Salgın sonrasında tekrar başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde Düzce'de tüm okullarda yeşil alan ölçümü başlatılarak okulların durumları takip edilecek.

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