İhlas Haber Ajansı

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Okul destek projesi devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmet il Müdürlüğü tarafından koordine edilen okul destek projesi kapsamında faaliyetlere devam ediliyor.


Düzce'de okullarda ki çocuklara yönelik başlatılan Okul Destek Projesi tüm hızı ile devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Düzce Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülen proje kapsamında bulunan çocuklara sinema etkinliği düzenlendi. Sinema etkinliği kapsamında Trabzon'da teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in hayat hikayesinin anlatıldı Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmini izleyen öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı.

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