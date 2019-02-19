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Okul mahalle spor kulüpleri kuruluyor

Düzce’de 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde okul-mahalle spor kulüpleri kuruluş çalışmaları değerlendirildi.

Düzce'de 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde okul-mahalle spor kulüpleri kuruluş çalışmaları değerlendirildi.


2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde, okulun ve çocukların bulundukları mahallenin bir parçası olarak geliştirilmesi amacıyla, kayıt bölgelerinde okul-mahalle spor kulüpleri kurulması, spor dallarında yetenekli olan çocukların öğleden sonra bu spor kulüplerinde yoğunlaştırılmış antrenmanlara katılımları için gereken yapının kurulması öngörülmekte.


Bu kapsamda okul-mahalle spor kulüpleri kuruluş çalışmalarının değerlendirilmesi, yasal dayanaklar, yaşanabilecek sorunlar ve çözüm önerilerinin ortaya çıkartılması ve iyi uygulama örnekleri oluşturabilmek amacıyla öğrenci kayıt bölgelerinde okul-mahalle spor kulüpleri kuruluş planlama toplantısı gerçekleştirildi.


Şube Müdürü Ahmet Yakupoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantı da spor kulüplerinin durumu, okul spor kulüplerinin diğer kulüpler arasındaki yerleri, spor kulüplerinin yasal kuruluş süreçleri, yasal dayanaklar, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, eğitim bölgelerinde spor salonu, çok amaçlı salon, yüzme havuzu gibi spor faaliyetleri için gerekli yapısal imkanların genel değerlendirilmesi ve paydaşların görev ve sorumluluklarının belirlenmesi yönelik istişareler yapıldı.

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