Toplantıda online eğitim ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Korona virüs salgını nedeni ile uzaktan eğitime tekrar başlayan öğrenciler için okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi. Düzce Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit başkanlığında yapılan toplantıda, uzaktan eğitim faaliyetleri, EBA destek noktalarına ve EBA'ya erişim, EBA üyelikleri, EBA ders takibi, "Başarıya Bir Adım Projesi" kapsamında yapılan çalışmalar konuşuldu. Toplantıda ayrıca, ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için uygulanmakta olan Koçluk Sistemi, uzaktan eğitim sürecinde sosyal medya kanallarının aktif kullanımı, ‘Öğretmenim Yanı Başımda Projesi' kapsamında öğrencilere ve velilere yönelik yapılan çalışmalar, okul öncesi eğitim alan taramaları, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında yapılan çalışmalar, ihtiyaç sahibi öğrenciler için Vali Cevdet Atay'ın talimatlarıyla başlatılan "Her Evde Bir Okul" projesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.