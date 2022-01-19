Okul müdürlerine proje eğitimi verildi

Düzce'de okulların proje yazarak gelişiminin sağlanması amacı ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine proje yazma eğitimi verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yaşar Bilir başkanlığında kurum müdürleri ile TÜBİTAK araştırma projeleri, Teknofest ve Ulusal Ajans projeleri değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Düzce'de bulunan lise ve ortaokul müdürleri ve temsilcileri katılım sağladı.