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Okul müdürü, çocuklar için kitap okuma köşesi oluşturdu

DÜZCE (İHA) – Düzce Fatih İlkokulu’nun müdürü Şafak Duman, öğrenciler için kendi imkanlarıyla okuma köşesi oluşturdu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Fatih İlkokulu'nun müdürü Şafak Duman, öğrenciler için kendi imkanlarıyla okuma köşesi oluşturdu.


Düzce Fatih İlkokulu'nun müdürü Şafak Duman, okulda yenileme çalışmaları yapıyor. Her hafta düzenli olarak boş kaldığı vakitlerde öğrencilere yeni alanlar oluşturan Duman, son olarak okulda kitap okuma köşesi oluşturdu. Atıl olarak bulunan odunları birleştirerek önce sandalye yapan Şafak Duman, daha sonra bu sandalyeleri boyayarak okul içerisinde kitap okuma köşesi yaptı.

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