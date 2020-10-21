Okul müdürüne hayırlı olsun ziyareti

Sen ve Memur-Sen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri Düzce İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevine başlayan Kutbettin Arıkboğa'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Düzce'de eğitim camiasında bulunan görev değişikliklerini Eğitim Bir-Sen yönetimi ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretlerine başladı. Bu kapsamda Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Düzce İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevine başlayan Kudbettin Arıkboğa'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.