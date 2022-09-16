İhlas Haber Ajansı

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Okul müdürünün kendisine özel tuvalet yaptırdığı iddiasına inceleme başlatıldı

Düzce’de bir lise müdürünün okulda kendisine özel tuvalet yaptırdığı iddiasına ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından konunun ayrıca araştırılması talimatlandırılmıştır.

Düzce'de bir lise müdürünün okulda kendisine özel tuvalet yaptırdığı iddiasına ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından konunun ayrıca araştırılması talimatlandırılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından konuyu incelemek üzere eğitim müfettişlerimiz görevlendirilmiştir" denildi.



Düzce'de Merkez Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul müdürünün kendisine özel tuvalet yaptırdığı iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuya ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan ikinci açıklamada, "İlimiz Merkez Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında yer alan haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından konunun ayrıca araştırılması talimatlandırılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından konuyu incelemek üzere Eğitim Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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