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Okul öncesi eğitim topluluğu'na teşekkür

Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Topluluğu’na Düzce Mamure Köyü Anasınıfının açılışına sağladığı katkılardan dolayı, Rektör Yardımcımr Prof.

Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Topluluğu'na Düzce Mamure Köyü Anasınıfının açılışına sağladığı katkılardan dolayı, Rektör Yardımcımr Prof. Dr. İlhan Genç teşekkür etti.


Rektörlük binası Çalıştay Salonu'nda, Okul Öncesi Eğitim Topluluğu Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Özge Pınarcık ve öğrencilerle bir araya gelen Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Sosyal sorumluluk kapsamında yapılan bu çalışmaların önemine değinen Genç, öğrencilerin kendi istekleriyle yaptıkları bu tür etkinliklerin daha yararlı olduğunu ve onların kendilerine olan güveni artırdığını ifade etti.


Topluluğun bu güne kadar yapmış olduğu faaliyetler ve yapacağı çalışmalar hakkında Topluluk Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Özge Pınarcık tarafından bilgilendirilen Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, topluluk üyelerine yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.

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