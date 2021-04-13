Okul öncesi eğitiminde etkileşimli kitap okumanın önemi anlatıldı

Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği “Etkileşimli Kitap Okuma” başlıklı etkinlikte Okul Öncesi Öğretmeni Nazan Gül, etkili kitap okumanın yöntemlerini anlattı.

Moderatörlüğünü Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Elçin Yazıcı'nın yaptığı seminerde; etkileşimli kitap okumanın yöntemlerini anlatan Nazan Gül, etkileşimli kitap okuma dersinde çocukların çiçek olup öğretmenlerini dinlemediğini, yapılan uygulamalarla derste çocukların etkin olduğunu ifade etti.

Etkileşimli kitap okumada, okumanın kitabın kapağından başlandığını söyleyen Nazan Gül, kitap kapağındaki resmi çocuklara göstererek, çocuklardan kitabın konusu hakkında yorum yapmalarının istendiğini dile getirdi. Öğretmenlerin, kitabın konusuna göre makyaj yapmasının ya da kostüm giymesinin önemine değinen konuşmacı, hikayenin içerisinde geçen konuları canlandırması da çocukların kitap okumasına ve derse olan ilgisine önemli katkılar sağladığını vurguladı.