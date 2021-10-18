Düzce Üniversitesi öğretim üyesi ve okul öncesi eğitim bölümü öğrencileri, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Programı'nın ev sahipliğinde yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Okul öncesi öğretmen adayları oyuncak müzeleriyle buluşuyor" isimli projeye katılarak incelemelerde bulundu.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Evi'nde gerçekleştirilen etkinliğin yürütücülüğünü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Ana Bilim Dalı (ABD) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadiye Keleş gerçekleştirdi. Projede, Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim ABD Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Seda Çavuş, oyuncak müzelerinde müzik ve dans etkinlikleri konusunda eğitmen olarak yer aldı.

Aynı zamanda Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği 3. Sınıf öğrencilerinden Nur Aksu, Esra Okur ve 4. Sınıf öğrencilerinden Tuğba Altunbaş ile Damla Satıroğlu da projeye katılmaya hak kazanarak, 11-16 Ekim 2021 tarihleri arasında Karadeniz Ereğli Belediyesi'ne ait Oyuncak Evi'nde gerçekleşen etkinliklerde bulundu.

Proje sürecinde; atölye çalışmaları, çevrimiçi etkileşimler ve uygulamalar, drama, sanatsal yetenek kazandıran etkinlikler, iş birliğine dayalı grup etkinlikleri, gezi-gözlem uygulamaları, oyun tabanlı uygulamalara katılan öğrenciler, farklı üniversiteden öğretim elemanlarından eğitim alma fırsatı bulurken, aynı zamanda farklı üniversitedeki öğretmen adayı akranlarıyla da etkileşimde bulundular.