Okul oyunları turnuvası devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de okullar arası akıl ve zeka oyunları turnuvası devam ediyor. İlçelerde tamamlanan turnuva merkez ilçede başlatıldı.

Düzce'de Akıl ve Zeka Oyunları turnuvası geçtiğimiz haftalarda başlatıldı. İlk olarak ilçelerde başlayan turnuvada öğrenciler akıl ve zeka oyunlarında dereceye girmek için mücadele verdi. İlçelerde ki turnuvalarda dereceler belirlendi. Merkez ilçede de turnuva nefes kesti. Gençlik merkezinde gerçekleştirilen turnuvada akıl ve zeka oyunları ilçe finalleri yapıldı. İlçe sonuçlarının da tamamlanmasının ardından il finali yapılacak.