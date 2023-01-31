Okul pansiyonlarının son durumu görüşüldü

Düzce'de meydana gelen depremin ardından okullarda ki sorunların giderilme çalışmaları bir yandan devam ederken, bir yandan da bazı okullara ait olan pansiyonlarda ki sorunların da giderilme çalışmaları yapılıyor. Okulların da ara tatile girmesi ile birlikte sorunların daha hızlı giderilmesi için çalışmalar hızlandırıldı. Bu çerçevede pansiyonların son durumları ile ilgili olarak Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başkanlığında genel durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile ilgili kurum yetkililerinin katıldığı toplantıda okul pansiyonlarının genel durumu değerlendirildi.