İhlas Haber Ajansı

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Okul sağlığı çalışmaları başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek okul sağlığı çalışmalarına ilişkin toplantı düzenledi.


Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri okullarda yürütülecek sağlık çalışması için hazırlıklara başladı. Bu çerçevede, düzenlenen toplantıda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik (İSG) Okul Sağlığı Birimi tarafından alınan önlemler masaya yatırıldı. Aynı zamanda toplantıda, çocukların sağlığı için yapılan çalışmalar da değerlendirildi.

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