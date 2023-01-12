Okul servislerine denetim

Rutin denetimlerde okul servisleri ile halk otobüslerinde denetim gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlere ara vermeden devam ediyor. Koçyazı Mahallesinde trafik polisleriyle birlikte hareket eden ekipler, okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde teknik donanımlarında eksik olan servis araçlarına cezai yaptırım uyguladı. Çocukların seyahat ettiği araçların kusursuz olması konusunda servis sürücülerini uyaran ekipler, risk teşkil edilen unsurların ortadan kaldırılması için ilgili servislerin takip edileceğini de vurguladı.

Ayrıca kent merkezinde hizmet veren Düzce Belediyesi Denetimli Halk Otobüsleri de incelendi. Araçların özellikle engelli rampalarının çalışıp çalışmadığını kontrol eden ekipler, kural dışı bulunan durumlardan ötürü araç sahiplerine cezai yaptırım uyguladı.