Okul ziyaretleri devam ediyor

Okullarda çocukların risk durumlarının kontrolünü sağlamak için çalışmalarına devam eden Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi Gündüzlü Hizmetler Birimi ekipleri, okul ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Beyköy Ortaokulu, Beyköy İmam Hatip Ortaokulu ve İhsan Gösterişli Anaokulunu ziyaret ederek, risk altındaki çocukların tespiti için çalışma gerçekleştirdi.