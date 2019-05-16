Okulda çıkan yangın paniğe neden oldu

Düzce'de gece saatlerinde Anadolu Lisesi'ni saran dumanlar nedeniyle okulun yurdu boşaltıldı. Düzce'nin Şıralık Mahallesi'nde bulunan ve aynı bahçe içerisinde öğrencilerin kaldığı bir de yurt olan Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde yangın paniği yaşandı.

Yangın; gece saatlerinde Düzce'nin Şıralık Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde zemin kattaki elektrik panosunda kısa devre nedeniyle dumanlar çıkmaya başladı. Tutuşan kablolardan çıkan dumanlar kısa sürede okulu sardı. Okulun yangın alarmı çalmaya başladı. Alarmı duyan yurtta kalan öğrenciler panikle yurdu boşaltarak okulun bahçesine çıktı.

Yurt görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, trafoda ki yangını söndürürken okul içinde duman tahliyesi için çalışma yaptılar.

Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.