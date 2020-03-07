İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okulda deprem tatbikatı yapıldı

7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, Bahçeşehir Koleji Okulu’nda temel afet bilincinin geliştirilmesi amacıyla teorik eğitim ve uygulamalı deprem tatbikatı düzenlendi.

7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, Bahçeşehir Koleji Okulu'nda temel afet bilincinin geliştirilmesi amacıyla teorik eğitim ve uygulamalı deprem tatbikatı düzenlendi.


1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, Düzce Bahçeşehir Kolejinde temel afet bilincinin geliştirilmesi amacıyla uygulamalı deprem tatbikatı düzenlendi.


Etkinlikte, öğrencilere deprem anı ve sonrasında, dikkat edilmesi gerekenler konusunda eğitim verildi. Ardından ise uygulamalı deprem tatbikatı yapıldı. Okulda deprem alarmı verildi. Alarm üzerine, öğrenciler ilk olarak sıraların yanında cenin pozisyonu alırken depremin geçmesinin ardından ise kısa sürede başarılı bir şekilde tahliye edildi.


Bahçeşehir Koleji Okul Müdürü Tuğba Ayazşahin depremlerin sadece bir hafta ile hatırlanacak bir konu olmadığını belirtip, "Ülkemiz ve Düzce deprem kuşağında bulunuyor. Her an bir depremin olabileceği bilinciyle hareket ediyoruz. Amacımız, öğrencilerde temel afet bilincinin geliştirilmesidir" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.