İhlas Haber Ajansı

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Okulda onarım tamamlandı, eğitim faaliyetleri başlayacak

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi tarafından yaz aylarında başlatılan okullarda ki yenileme çalışmalarından birisi olan Necdet Bıçakçıoğlu İlkokulu’nda yenileme tamamlandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi tarafından yaz aylarında başlatılan okullarda ki yenileme çalışmalarından birisi olan Necdet Bıçakçıoğlu İlkokulu'nda yenileme tamamlandı.


Düzce'de okullarda fiziki iyileştirmelerin yapılması için yaz aylarında okullarda yenilemeler başlatılmıştı. 13 okulda aynı anda başlatılan yenilemelerden birisi olan Necdet Bıçakçıoğlu İlkokulu'nda fiziki iyileştirmeler tamamlandı. Geçici olarak çevre okullarda eğitim gören okulun öğrencileri Pazartesi gününden itibaren kendi okullarında eğitim öğretim faaliyetlerine başlayabilecek.

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