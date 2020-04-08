Okulda yenilik yapmaya başladılar

Okulda fiziki iyileştirmeler yapılırken, tüm koridorlara panoların montajları yapıldı.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında eğitime 30 Nisan'a kadar ara verildi. Düzce 23 Nisan İlkokulu'nda eğitime verilen arayı iyi değerlendirmeye başladı. Okulda fiziki iyileştirmeler yapılma çalışmalarını yapan okul idaresi 2023 eğitim vizyon belgesi doğrultusunda çalışmalarını da sürdürüyor. Koridorlarda öğrenciler için bir ihtiyaç olarak görülen panolar okul dört bir yanında ki duvarlara monte edildi. Okulun koridorlarına asılan panolar öğretmen ve öğrencilerin kullanımında olacak.