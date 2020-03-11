Düzce Okullar arası Bisiklet Yarışması büyük ilgi gördü. Yaklaşık 100 sporcu 18 kilometrelik parkuru yağışlı havaya rağmen tamamlamayı başardılar.

Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilciliği tarafından, 2. Düzce Okullar Arası Bisiklet Yarışması düzenlendi. Yaklaşık 100 sporcunun katıldığı ve 5 kategoride başlayan yarışma büyük heyecan ve çekişmeye sahne olurken, 18 kilometrelik zorlu parkurda sporcular yağışlı havaya rağmen bitiş çizgisine ulaşmayı başardılar.

Bisiklet yarışmasını izlemeye gelen aileler de, sporcuları alkışlayarak moral verdiler. Yarışmanın startı verilmeden önce kısa bir açıklama yapan Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Selim Cicu, “Okullar arası bisiklet yarışması düzenliyoruz bugün. 100'e yakın sporcumuz bulunuyor. 5 kategoride yarışacaklar. Bayanlar Yıldız A ve Yıldız B; Genç A ve B bir de Yıldız A Erkekler kategorisinde yarışacaklar. Havanın da biraz yağışlı olmasında dolayı yıldızları birleştirdik. Yağmur bisikletçilere engel değil. Zorlu şartlarda mücadele etmek gençliğimiz için iyi olur diye düşünüyorum. Gençlerimiz zor şartlarda mücadele etmeyi öğrensinler. Tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Bisikleti sevdirmek ve bisiklet kullanımını arttırmak amacı ile ter döken Bisikletçiler Kuzey bağlantı yolu AFAD İl Binası önünden başlayarak Muncurlu kavşağına kadar pedal bastı. Gerekli tüm sağlık ve güvenlik önlemlerinin alındığı bisiklet yarışmasında Yıldızlar kategorisi 9 km, gençler kategorisinde yarışan sporcular ise 18 kilometre de 2 tur atarak yarıştılar.

Yarışmada Kadınlar Genç A kategorisinde birinci Şebnem Köroğlu, Kadınlar Genç B kategorisinde birinci Ebrar Garip, Erkekler Genç B kategorisinde birinci Berat Han Karslıoğlu, Erkekler Genç A kategorisinde birinci Ömer Faruk Erdoğan, Minikler kategorisinde birinci Mehmet Eymen Uslu, Yıldızlar Erkek kategorisinde ise birinci Eren Efe Kaya oldu.