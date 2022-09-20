İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Okullara hijyen denetimi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de okulların eğitim öğretim dönemine başlaması ile birlikte temizlik denetimleri de başlatıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de okulların eğitim öğretim dönemine başlaması ile birlikte temizlik denetimleri de başlatıldı. Denetimlerden başarılı geçenlere okulum temiz belgesi veriliyor.


Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte okullarda hijyen üzerine denetimlerde başlatıldı. Bu çerçevede Düzce İşyeri Sağlığı ve Güvenliği birimi koordinesinde okullarda okulum temiz denetimlerine hız verildi. Ekipler okullara giderek hijyen, temizlik, korona virüs tedbirleri, su depoları gibi alanlarda incelemelerde bulunuyor. Okullarda herhangi bir sorun olmayan ve denetimleri başarılı geçenlere okulum temiz belgesi veriliyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.