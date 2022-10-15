Okullara ‘Okulum Temiz' belgeleri veriliyor

Bu çerçevede denetimlerden başarılı geçen okullara ‘Okulum temiz' belgeleri verilmeye başlandı.

Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi, kent genelinde bulunan okulları denetlemeye devam ediyor. Bu çerçevece ekipler son olarak Konuralp Ortaokulu, Farabi Anadolu Lisesine, Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek Okulum Temiz belgelendirmelerinde hijyen, temizlik, su depoları gibi kılavuz kriterleri tetkik etti. Okulların yeniden belgelendirilme çalışmalarını yapan ekipler, denetimlere devam edecek.