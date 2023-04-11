Okullarda afete hazırlık eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı ve AFAD işbirliğinde başlatılan ’Okulum afete hazır’ yarışması çerçevesinde Düzce’de okullar afetlere hazırlanıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı ve AFAD işbirliğinde başlatılan 'Okulum afete hazır' yarışması çerçevesinde Düzce'de okullar afetlere hazırlanıyor.
Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce'de okulların afete hazırlanması için çalışmalarını sürdürüyor. AKUB ve Düzce AFAD işbirliğinde okul ziyaretleri gerçekleştiren ekipler, öğrencilere 'Okulum afete hazır' yarışmasına hazırlıyor.
Öğrencilere afetler konusunda bilgilendirmeler veren ekipler daha sonra okulda afet tatbikatı gerçekleştirerek, okulu afete hazırlıyor.