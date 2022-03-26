Okullarda çocuklara yetenek taraması

DÜZCE (İHA) – Çilimli ilçesinde eğitimde fırsat eşitliğine dikkat çekmek amacı ile ‘Çilimli Yeteneklerini Tarıyor' çalışmasıyla okullarda araştırmalar devam ediyor.

Çilimli de ilkokul ve ortaokul öğrencilerin arasında yetenek tarama çalışmaları devam ediyor. Görsel Sanatlar öğretmenleri İrfan Yılmaz, Osman Burak Sarı ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Murat Bergut'tan oluşan proje ekibi, görsel sanatlar dersi öğretmeni olmayan Yeni Vakıf Ortaokulu ve Esenli Ortaokulu'nda yetenek taraması etkinliğini gerçekleştirdi. Proje, Çilimli'de görsel sanatlar dersi öğretmeni olmayan diğer okulları ziyaret ile devam ederek yetenekler keşfedilecek.