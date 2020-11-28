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Okullarda fiziki tadilat yapılıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’de otomotiv yan sanayi üretimi yapan bir sanayi kuruluşunun desteği ile Şehit Yalçın Güzeler Ortaokulu koridorları tamir edildi boyanarak yenilendi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de otomotiv yan sanayi üretimi yapan bir sanayi kuruluşunun desteği ile Şehit Yalçın Güzeler Ortaokulu koridorları tamir edildi boyanarak yenilendi.


Pandemi nedeniyle okullar boş kaldı. Bunu değerlendiren okul yönetimleri de okullarında bakım ve tadilat yapıyorlar. Şehit Yalçın Güzeler Ortaokulu idarecileri de kentte otomotiv yan sanayi üzerine üretim yapan firmanın da desteği ile koridorlar tadilattan geçirildi ve boyanarak yeni görünümüne kavuştu. Okul yönetimi “Öğrencilerimizin güvenle ve sağlıkla eğitimlerine devam edecekleri güzel yarınlar için okulumuz fiziki düzenleme ve dezenfekte çalışmalarımız sürmektedir” dediler.

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