Okulları için kermes düzenlendiler

Düzce'nin Akçakoca İlçesinde eğitim gören ve ihtiyaç sabihi öğrenciler için kermes düzenlendi.

Umut Işığı Yardımlaşma Birimi Koordinatörü Nursen Yanmaz, ilköğretim okul aile birlikleriyle bir araya gelerek, ihtiyaç sahibi çocuklara yardım ulaştırmak amacıyla istişarelerde bulunmuştu. Bu toplantı sonrası, Gönül Yavuz, Hamiyet Sevil, Bahaettin Güçlü ve Atatürk İlköğretim okullarının aile birlikleri, Umut Işığı Yardımlaşma Birimi koordinatörü Nursen Yanmaz öncülüğünde kermes düzenlendi. Nursen Yanmaz, bundan sonraki süreçte de yardımlaşmanın sağlanması bakımından, sosyal faaliyetlere okul aile birlikleriyle ağırlık verileceğini kaydetti.