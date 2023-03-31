Okulların durumu görüşüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce'de okulların durumu ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında, Düzce'de ki okulların durumu hakkında genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün de katıldığı toplantıda 23 kasım sonrasında okullarda meydana gelen hasarlar ile ilgili detaylı incelemeler ile ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda, bazı okullarda güçlendirme çalışmalarının yapılmasına karar verildi.