DÜZCE (İHA) – Düzce'de meydana gelen depremin ardından öğrencilerin depreme duyarlılığının arttırılması için ‘Okulum afete hazır' yarışması düzenlenecek.

Düzce'de geçtiğimiz kasım ayında meydana gelen depremin ardından çocukların depreme daha duyarlı olabilmesi için Düzce Valiliği koordinasyonunda ‘Okulum afete hazır' yarışması gerçekleştirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Okulların afete hazır olmasının planlandığı yarışmada afet ve acil durumu yönetimleri, risk değerlendirme ve planlama, fiziksel korunma önlemleri ve afet anında doğru davranışlar kontrol edilecek. İlköğretim düzeyinde birinci olan okula AFAD tematik kütüphanesi hediye edilecek. İkinci olan okulun 100 öğrencisine AFAD gezisi, üçüncü olan okuluna ise okul bahçesinde AFAD oyunu yapılacak. Ortaöğretim düzeyinde ki okullarda birinci olan okula AFAD tematik kütüphanesi yapılacak. İkinci olan okulun 100 öğrencisine AFAD gezisi ve Sınıflara deprem tehlike haritası hediye edilecek. Üçüncü olan okula ise sınıflarda deprem tehlike haritasının yanı sıra afet ve acil durum çantaları da hediye edilecek. Yarışma 14 nisan 2023'e kadar devam edecek.