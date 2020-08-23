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Okulum Temiz belgesi için başvuru yaptılar

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Okulum Temiz’ belgesi çalışmalarını tamamlayan Düzce Ömer Dinçer İlkokulu, belgeyi alabilmek için başvuruda bulundu.

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Okulum Temiz' belgesi çalışmalarını tamamlayan Düzce Ömer Dinçer İlkokulu, belgeyi alabilmek için başvuruda bulundu.


Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı korona virüs salgını sonrasında okullarda alınan tedbirleri yerine getiren ve denetimlerden tam not alan okullara ‘Okulum Temiz' belgesi verecek. Bu kapsamda Düzce Ömer Dinçer İlkokulu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına sorunsuz girebilmek adına sınıflarda gerekli mesafe kurallarına uygun olarak düzenleme yaptı. Ziyaretçi bekleme alanları oluşturdu. Sınıf girişlerine dezenfektanlar yerleştirdi. Ayrıca okul içerisinde gerekli panolar ve uyarı yazıları hazırlandı. Okul içerisinde tüm hazırlıklarını tamamlanırken, okul yönetimi ‘Okulum temiz' belgesi için müracaatını gerçekleştirerek, denetleme ekibini beklemeye başladı.

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