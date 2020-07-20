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Okulun çatısı yenileniyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Bahçeşehir bölgesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu ve Ortaokulu’nun çatısında yenileme çalışması başladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Bahçeşehir bölgesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu ve Ortaokulu'nun çatısında yenileme çalışması başladı. 19 yıldır ilk defa yenilenen çatıda ki delikler ekipler tarafından kapatılacak.


19 yıl önce Bahçeşehir bölgesinde açılan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu ve Ortaokulu'nda yenileme çalışmaları başladı. 19 yıldan beri daha önce küçük çaplı tadilatlar yapılan okulun çatısında Okul Müdürlüğü ve Düzce İl Özel İdaresi'nin katkıları ile yenilenmeye başladı. Yıllardır bütçe eksikliği nedeni ile yapılamayan okulun çatısında ki delikler, ekipler tarafından kapatılacak. Çatı ise yalıtımlı bir şekilde yenilecek.

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