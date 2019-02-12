Okuma hayalini 76 yaşında gerçekleştirdi

İmkansızlıklar nedeniyle okuyamayan Hacer Gül Okuryazarlık Seferberliğinden faydalanarak okuma yazma öğrendi. Azminin yaşıtlarına örnek olmasını isteyen Gül “Benim gibi çeşitli nedenlerle okuma yazma öğrenememesi kişilerin bu mutluluğu yaşamasını temenni ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimleri ile başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında Düzce Gölyaka Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursa katılan 76 yaşındaki Hacer Gül, kurs öğretmeni Çiğdem Coşkun rehberliğinde okuma yazma öğrendi. Okumanın, öğrenmenin yaşı olmadığını bir kez daha kanıtlayan Hacer teyze yaşadığı bu büyük mutluluğun kendisi gibi çeşitli nedenlerle okuma yazma öğrenememiş yaşıtlarına örnek olmasını istiyor. Köyün öğretmeni tarafından iki kez okula kaydı yapılsa da babası o dönemde kız çocukları okula gönderilmediği için her seferinde kaydını sildirmiş. Hacer Gül'ün 3'ü kız, 1'i erkek olmak üzere 4 çocuğu, 15 torunu var.

Okuryazarlık Seferberliği kapsamında Düzce'de 543 kurs açıldı. Kurslara 3 bin 375'i kadın, 257'si erkek olmak üzere toplam 3 bin 632 kursiyer katıldı.