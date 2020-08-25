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Oltanın kancası kaplumbağanın ağzına takıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Kurugöl’de olta balıkçığı yapan vatandaşlar, bir kaplumbağanın hareketsiz bir şekilde olduğunu görünce yardımına koştu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Kurugöl'de olta balıkçığı yapan vatandaşlar, bir kaplumbağanın hareketsiz bir şekilde olduğunu görünce yardımına koştu. Ağzına takılı olta kancası Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından çıkartılarak tekrar doğaya salındı.


Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan 5 hektarlık Kurugöl gölünde olta balıkçılığı yapan vatandaşlar göl kenarında bir kaplumbağanın hareketsiz bir şekilde olduğunu gördü. Hemen kaplumbağayı kurtaran balıkçılar, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Veterinere getirilen hayvan yapılan kontrollerde ağzına olta takıldığı tespit edildi. Veteriner tarafından yapılan operasyon sonrasında ağzına takılan 2 santimlik olta kancası çıkarıldı. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tedavisi tamamlanan kaplumbağayı tekrar Kurugöl gölünde doğaya saldı.

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