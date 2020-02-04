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Ölü bulunan işadamı Fethi Gürsoy toprağa verildi

Düzce’de 5 gün önce kaybolan ve cansız bedeni Kuzey Çevre Yolu kenarında fındıklıkta bulunan 70 yaşındaki Fethi Gürsoy toprağa verildi.

Düzce'de 5 gün önce kaybolan ve cansız bedeni Kuzey Çevre Yolu kenarında fındıklıkta bulunan 70 yaşındaki Fethi Gürsoy toprağa verildi.


Düzce'de 6 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan işadamı Fethi Gürsoy, Kuzey çevre yolu kenarında Tokuşlar Mahallesi'nde fındık bahçesinde Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ölü olarak bulundu. Polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırılan Gürsoy'un cezenesi yakınlarına teslim edildi. Hayatını kaybeden Gürsoy için Cedidiye Camiinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, iş, siyaset ve spor camiasından sevenleri ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Gürsoy'un cenazesi şehir mezarlığına defnedildi.

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