Onarımı tamamlanan Büyükaçma İlkokuluna ziyaret

Organize Sanayi Bölgesi yönetimi tarafından yapılan desteklerle Büyükaçma İlkokulu öğretmenler odası yenilenirken, okuldaki öğrenci dolapları yaptırıldı. Ayrıca okula zeka oyunları setleri de alınarak eğitim öğretime katkıda bulunuldu.

Düzce 2. Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı tarafından 2. Organize Sanayi Müdürü Engin Karaduman ve Muhasebe Memuru Sefa Akarsu'nun bizzat göstermiş oldukları ilgi ve çabaları ile Büyükaçma İlkokulu öğretmenler odası yenilenerek, okula öğrenci dolapları yaptırıldı. Ayrıca okula zeka oyunları setleri de alınarak eğitim öğretime katkıda bulunuldu. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Türkiye Beyazay Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yiğit ve İlhami Atasever ile birlikte Büyükaçma İlkokulu'nu ziyaret edip, okulda gerçekleştirilen tadilat ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, okul müdüründen yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.