Onlar için özel konser

Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için birçok projeyi hayata geçiren Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 3 Aralık'ta da engellilerin yanında oldu. Engelli öğrenci ve vatandaşlara KYK Salonunda Gençlik Merkezi müzik grubu Dora konser düzenledi. Dora müzik grubunun seslendirdiği hareketli şarkılarla eğlenen engelli öğrenciler ve vatandaşlar, şarkılara da eşlik ettiler.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'nın da katıldığı konserde, özel eğitim okulu idareci ve öğretmenleri ilk defa bu kadar güzel bir organizasyonla karşılaştıklarını, alışılmışın dışında bir etkinlik olduğunu ve bu tür etkinliklerin daha da arttırılması gerektiğini söyleyerek teşekkür ettiler.