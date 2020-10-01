İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Online eğitimde veli-öğrenci söyleşisine yoğun katılım

öğrenci’ söyleşisi gerçekleştirdi.

öğrenci' söyleşisi gerçekleştirdi.


Düzce'nin en aktif okullarından birisi olan Özel Düzce Uğur Anadolu ve Fen Lisesi, salgın sonrasın da etkinliklerine devam ediyor. Okul yönetimi son olarak 9., 10. ve 11. sınıf öğrenci ve velilerine yönelik online etkinlik düzenledi. Uğur Okulları PDR ve AR-GE'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin'in konuşmacı olarak katıldığı Online Eğitimde Veli ve Öğrenci konulu söyleşisine yoğun katılım gerçekleşti. Öğrenci ve velilerin online eğitim ile ilgili merak ettikleri tüm sorular bu etkinlikte cevap buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.