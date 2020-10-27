Opr. Dr. Şaşoğlu, “Neredeyse çocuk hasta görmez olduk”

Dr. Ali Fuat Şaşoğlu, geçtiğimiz yıllarda öğrencilerde çok sık görülen orta kulakta sıvı toplanması ve işitme kaybı rahatsızlığının korona virüs ile birlikte çocukların hijyene dikkat etmesi ile yok denilecek kadar azaldığını söyledi. Şaşoğlu “Pandemi döneminde neredeyse hiç çocuk hasta görmez olduk” dedi.

Kulak Burun Boğaz uzmanı Opr. Dr. Ali Fuat Şaşoğlu, okul döneminde çocuklarda en sık görülen rahatsızlığın orta kulakta sıvı toplanması ve şikayate bağlı olarak işitme kaybının korona virüsten sonra çok azaldığını dile getirdi.

Çocuk hasta sayısının neredeyse yok denecek kadar azaldığını işaret eden Şaşoğlu “Ortan kulakta sıvı toplanması diye tarif ettiğimiz orta kulakta oluşan bir rahatsızlıkla bu üst solunum yolu rahatsızlıkları sonrasında çocuklarda çok sık oluyor. Korona virüsten dolayı kişiler, hijyen, mesafe kurallarına biraz daha uyduğu için orta kulakta sıvı toplanması problemine ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına az rastlanmaya başladı. Çocuk hasta sayımız gerçek anlamda azaldı. Neredeyse çocuk hasta görmez olduk. Kurallara tam olarak uyulursa çocuklarda çok sık gördüğümüz orta kulakta sıvı toplanması ve üst solunum yolu enfeksiyon şikayetlerini herhalde bir daha görmeyeceğiz diyebiliriz. Orta kulak sıvı toplanması ve işitme kaybı çocuklarda en sık gördüğümüz rahatsızlık ve şikayetti. Bu şikayetlerde yaptığımız müdahale tüp takmaktı. Ancak korona virüsten sonra neredeyse hiç tüp takmadık diyebilirim” ifade etti.