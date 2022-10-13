Organ nakli merkezi hastalara umut oluyor

Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde son güncel yöntemler ışığında gerçekleştirilen karaciğer ve böbrek nakilleri sayesinde hastalar daha kaliteli bir yaşama adım atıyor.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi, deneyimli Organ Nakil Cerrahi Ekibi, Anestezi, Nefroloji ve Gastroenteroloji bölümlerinin katılımı ile multidisipliner bir tedavi anlayışı içinde hastalara hizmet veriyor. Merkezde tedavisi sadece organ nakli ile mümkün olan kronik böbrek ve karaciğer hastalarının, canlıdan ve kadavradan vericilerin ön hazırlık çalışmaları, transplantasyon işlemi ve nakil sonrası düzenli takipleri titizlikle yürütülüyor.

Multidisipliner tedavi anlayışı

Karaciğer ve böbrek yetmezliği gelişmiş son döneme girmiş olan hastalar için tek çözüm yolunun organ nakli olduğuna dikkat çeken Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Kemal Peker, bu hastaların nakil ile yaşam kalitesinin artırılarak normal hayatına büyük oranda geri dönebildiğini ifade etti. Nakile aday hastanın uzmanlar tarafından oldukça detaylı bir incelemeye alındığını kaydeden Prof. Dr. Peker, hastanın transplantasyonuna multidisipliner anlayışla faaliyet gösteren organ nakli konseyinde karar verildiğini dile getirdi.

Güçlü altyapı ve donanım

Düzce Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nin alanında uzman hekimlerden oluştuğunu ifade eden Prof. Dr. Peker, her hastanın disiplinler arası ekip organizasyonu içinde güvenilir bir şekilde tedavi edildiğini belirtti. Nakil sonrası deneyimli hemşireler ve diğer sağlık personellerinin hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için titizlikle çalıştığına vurgu yapan Peker, sahip olduğu güçlü altyapı ve donanımla hastaların takip ve tedavisini yaptıklarını sözlerine ekledi.

Organ Nakli Merkezi'nde hastaların; ileri teknoloji ile donatılan özel muayene, servis ve bakım odalarında tedavi olmanın rahatlığını yaşadığını dile getiren Prof. Dr. Peker, böbrek ve karaciğer nakli konusunda Türkiye`nin önde gelen kuruluşlarından biri haline gelmeyi hedeflediklerini ifade etti. Prof. Dr. Kemal Peker, nakil olan hastaların yaşam kalitesinin artarak hayata tekrar tutunduğuna işaret etti. Günümüzde özellikle organ bağış oranlarının olması gerekenin çok altında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Peker, organ bağışına yönelik toplumsal bilincin geliştirilmesi gerektiğinin üzerinde durdu.

Hastaların uzak merkezlere gitmesine gerek yok

Düzce ve bölgesinde nakil bekleyen hastaların tedavi olmak için büyük merkezlere gitmesine gerek olmadığının altını çizen Peker, yeterli teknik donanım ve uzmana sahip olan Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nin bu süreçte her zaman hastalarının yanında olduğunu vurguladı.