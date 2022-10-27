Organik tarım üreticileri sertifikalarını aldı

DÜZCE (İHA) – "Düzce Organik Ürün Üretiyor, İstanbul Temiz Su Tüketiyor" projesine katılan çiftçilere sertifikaları takdim edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce başlatılan ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Düzce Organik Ürün Üretiyor, İstanbul Temiz Su Tüketiyor" projesinde yer alan ve organik tarıma başlayan üreticilere sertifikaları düzenlenen tören ile verildi.

Düzenlenen törene Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Sadık Kelez, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hülya Torun, Yığılca Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Yılgın, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı. Konuşmaların ardından organik tarım yapan çiftçilerin sertifikaları verildi.

Projede yer alan üreticilerin her birinin proje ile sertifikasyon hizmet alımı, toprak analizi ücreti ve bordo bulamacı ihtiyaçları karşılandı. Gelecek yıllarda da hizmetler karşılanmaya devam edilecek.