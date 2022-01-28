Organlarınızı bağışlayın, yeni bir yaşam armağan edin

Hastanenin kan alma birimi bekleme salonunda 3 gün boyunca kurulan stantta; organ naklinin önemi, organ bağışı ve süreçleri hakkında afiş ve broşürlerle hasta, hasta yakınları ve çalışanlar bilgilendirildi. Hastane Organ ve Doku Bağış Koordinatörlüğü, standı ziyaret ederek bağışta bulunmak isteyen gönüllülere organ bağış formu doldurarak bağışçı kartı verdi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ ve Doku Bağış Koordinatörü Doç. Dr. İlknur Suidiye Yorulmaz, organ bağışı konusunda toplumu daha duyarlı hale getirmek ve doğru bilinçlenmesini sağlamak amacıyla koordinatörlük olarak farkındalık faaliyetleri yürüttüklerini belirtti. Tedavisi sadece organ veya doku nakli ile mümkün olan hasta sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Doç. Dr. Yorulmaz, bu hastaların organlarının fonksiyonlarını yerine getirememesi nedeniyle yaşam kalitelerinin düşerek, hayati sağlık sorunları yaşadıklarını ifade etti.

18 yaşının üzerinde ve akli dengesi yerinde olan herkesin gönüllü organ bağışçısı olabileceğini ifade eden Doç. Dr. Yorulmaz, bağışlanacak her organın başarılı bir nakilden sonra bu hastalar için gerçek bir yaşam armağanı olacağını vurguladı.

Organ ve Doku Bağış Koordinatörü Doç. Dr. Yorulmaz, gönüllü organ ve doku bağışçı olmak isteyenlerin Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ ve Doku Bağış Birimi'ne, sağlık il müdürlüklerine, yetkilendirilmiş özel ve devlet hastanelerine ya da sağlık ocaklarına başvurabileceklerini de sözlerine ekledi.