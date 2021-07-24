Mevcut başkan Orhan Yılmaz güven tazeledi.

Divan Başkanlığını Ertan Taşlı'nın yaptığı Tır ve Kamyoncular Nakliye Kooperatifi mali genel kurulu, kooperatifin 2019 ve 2020 yönetim ve denetim ile faaliyet raporları görüşülerek ibra edildi. Ayrıca Mehmet Keten, Hayrettim Akbulut ve Kadir Uçar yeniden denetim kurulu üyeliklerine seçildi.

Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz, konuşmasında kooperatifin pandemi döneminde güçlenerek faaliyetini sürdürdüğünü, daha önce elde ettiği mal varlığı ile daha güvenli ve kurumsal bir yapıya kavuştuğunu söyledi. Yılmaz, ortakların güven ve desteği ile kooperatifin daha itibarlı ve güvenilir bir kurum haline geldiğini kaydetti.

Divan Başkanı Ertan Taşlı da, kooperatifin faaliyetlerinin takdire şayan olduğunu ifade ederek, Orhan Yılmaz ve ekibine teşekkür ettiğini söyledi.