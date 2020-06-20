Orhangazi İlkokulu'nda restorasyon çalışması başlatıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yer alan ve Cumhuriyet döneminin ilk okullarından biri olan Tarihi Orhangazi İlköğretim Okulu'nda restorasyon çalışması başlatıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Tarihi Orhangazi İlköğretim Okulu Akçakoca'nın sivil mimari örneklerinin yoğun olduğu Orhangazi Mahallesi'nde yer alıyor. 1928 yılında yapılan Tarihi Orhangazi İlköğretim Okulu devlet eliyle yapılmış ilk okulların arasında yer alıyor. Ünlü Türk yazar Rıfat Ilgaz'ın da öğretmenlik yaptığı Karadeniz'in Kıyıcığı eserinin yazıldığı okulda restorasyon çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların kısa süre içerisinde bitirilmesi planlanıyor.