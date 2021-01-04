Orman alanında kaçak yapılara geçit yok

Orman arazisine kaçak olarak yapılan yapılaşmayla ilgili ekiplerden bilgi alan Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, bugün olduğu gibi bundan sonrada kaçak yapılaşmaya kesinlikle izin verilmeyeceğini ifade etti. Vatandaşları, cezai işlemler ve yıkımlarla karşı karşıya kalmamaları için kaçak yapı yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.