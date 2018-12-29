Orman depoları bilinçli şekilde oluşturulmalı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nin düzenlediği Konferansalar Serisinin (OFKS) 37.'sinde “Batı Karadeniz Bölgesi'nde Orman Depolarında Zarar Yapan Böcekler” başlıklı çalışmasıyla Arş. Gör. Çağlar Akçay, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Orman Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Necmi Aksoy, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım sağladı. Böcekler hakkında genel bilgiler vererek sunumuna başlayan Arş. Gör. Çağlar Akçay, dünya genelinde 1 milyon 200 bin civarında böcek türünün tanımlandığını söyledi. Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) 2010 verilerine göre dünyada her yıl yaklaşık 35 milyon hektar ormanın, böcek zararlıları tarafından tahrip edildiğini dile getiren Düzce Üniversitesi öğretim elemanı, böceklerin; faaliyetleri ve zararları birden bire ortaya çıkmadığı için orman yangınları kadar göze çarpmadığını, ancak bu zarlıların tahribatının, salgın halini aldıktan sonra anlaşıldığını katılımcılarla paylaştı.

Çalışmasında Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki tomruk depolarında bulunan endüstriyel odunlara zarar veren böcekleri belirlediğini söyleyen Arş. Gör. Akçay, depoların ormana yakınlık ve uzaklık durumları, depoda beklemekte olan odunların türü, miktarı ve bekleme süreleri, deponun bulunduğu yükselti ile iklim özelliklerinin, tomrukların zarar görme oranını etkilediğini sözlerine ekledi. Batı Karadeniz tomruk depolarında 2015 ve 2016 yılında gerçekleştirilen çalışmada 5 takım, 23 familya ve 118 böcek türünün tespit edildiğini katılımcılarla paylaşan Çağlar Akçay, bu böceklerden 22'sinin Batı Karedeniz Bölgesi için yeni kayıt türü olduğunu vurguladı.

Böceklerin orman yangınlarından 5 kat daha zararlı olduğunu dile getiren Çağlar Akçay, bu zararlara karşı her yıl en az 10-12 milyon TL harcama yapıldığına işaret etti. Doğal dayanıklılık test sonuçlarını da paylaşan Akçay, bu sonuçlara göre test edilen ağaç türü odunlarından en dayanıklı türlerin; kayın, sedir ve kavak olduğunu belirterek, en dayanıksız türlerin ise; sarıçam ve göknar olduğunu ifade etti.

Böceklerin vereceği zararları en aza indirmek için bazı önerilerde bulunan Düzce Üniversitesi öğretim elemanı, tomruk depolarında bulunan beklemiş odunların diğer endüstriyel üretim için kullanılan tomruklarla aynı alanda bekletilmemesini ve satışlarının hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi. Bu depoların ormanlık alandan uzak noktalarda kurulumunun yapılmasını söyleyen Çağlar Akçay, depo zeminin bataklık olmaması gerektiğini ve tomrukların toprakla temasını kesebilecek önlemlerin alınmasını vurguladı.

Ağaç kabuklarında böcek üremesinin kolay ve yoğun olduğunu belirten Arş. Gör. Çağlar Akçay, tomrukların depolardan uzak alanlarda yapılması gerektiğini söyledi. Böceklerle mücadelede en yoğun mücadelenin Nisan ve Ekim ayları içerisinde yapılması önerisinde bulunan Akçay, etkinliğe katılım sağlayan herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Konferans sonunda Arş. Gör. Çağlar Akçay'a Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Necmi Aksoy tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.