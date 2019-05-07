Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen birimler arası halı saha turnuvasında tüm rakiplerini geride bırakan Orman Fakültesi şampiyon oldu.
Birbirinden çekişmeli ve zorlu mücadelelere sahne olan turnuvanın final maçında Orman Fakültesi, Düzce Üniversitesi Hastanesi'ni 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. Üçüncülük maçında ise İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nı normal süresi 4-4 biten karşılaşmada penaltılarla 8-5 yenerek üçüncülük derecesi elde etti. Turnuvanın kupaları; düzenlenen törenle takımlara takdim edildi.