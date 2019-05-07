Orman Fakültesi şampiyon oldu

Birbirinden çekişmeli ve zorlu mücadelelere sahne olan turnuvanın final maçında Orman Fakültesi, Düzce Üniversitesi Hastanesi'ni 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. Üçüncülük maçında ise İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nı normal süresi 4-4 biten karşılaşmada penaltılarla 8-5 yenerek üçüncülük derecesi elde etti. Turnuvanın kupaları; düzenlenen törenle takımlara takdim edildi.