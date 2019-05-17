Orman işçisi mesleki yeterlilik belgelendirme sınavları başladı

“Orman Üretim İşçiliği” ile “Orman Yetiştirme ve Bakım İşçiliği” meslek gruplarına yönelik, sınav ve belgelendirme yetkisi bulunan Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Birimi (OR-KOOP MYB) belgelendirme sınavlarına Düzce'de başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından çeşitli meslek gruplarında çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi. Söz konusu belgeyi 11 Kasım 2019 tarihine kadar almayan kişiler, bu meslek gruplarında çalıştırılamayacak.

Bu kapsamda, 11 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ'de” ormanda ormancılık faaliyetleri yapan işçiler “Orman Üretim İşçisi” ve “Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi” olmak üzere iki meslek altında toplandı ve bunlara belge zorunluluğu getirildi.

“Orman Üretim İşçiliği” ile “Orman Yetiştirme ve Bakım İşçiliği” meslek gruplarına yönelik, sınav ve belgelendirme yetkisi bulunan Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Birimi (OR-KOOP MYB) belgelendirme sınavlarına Düzce'de başladı.

OR-KOOP MYB tarafından yapılan sınavlar üç aşamadan oluştu. Mesleki bilgilerin ölçüldüğü birinci aşamada sözlü mülakat yapıldı. İkinci aşamada sınava katılanlara kesme, boylama ve kabuk soyma konularında uygulamalar yaptırıldı. Son aşama olan üçüncü aşamada ise katılımcıların sürütme, yükleme ve boşaltma ile ilgili bilgi ve becerileri değerlendirildi.

İşletme Müdürü Turgay Kağan, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında faaliyet gösteren SS Fındıklı Aksu Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından 60 adet orman işçisinin Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için müracaat ettiğini ve Düzce bölgesinde 4 gün boyunca katılımcıların sınavlarına devam edileceğini belirtti.