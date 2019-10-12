Orman işletmesi her ay iki ihale yapacak

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü açık artırmalı orman emvali ihalesinde 47 milyon TL'lik gelir elde etti.

Özellikle Kayın üretiminin mevsimsel olarak tekrar hızlanmasıyla beraber, orman emvali piyasasının da hareketli ve talebin yoğun olduğu bu dönemde, Kayın, Göknar, Sarıçam ve Meşe emvallerinden oluşan bu ihaleyle 47 milyon TL toplam satış gelirine ulaşıldı.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada, üretim ve satışta 2019 yılı program ve hedeflerine ulaşabilme amacıyla beraber, her ay iki ihale yapılarak özellikle global olarak ihaleye çıkılıp piyasaya taze orman emvallerinin arzının sağlanmasına özen gösterildiği bildirildi.