Orman köylüsüne destek

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde orman köylüsüne 1 traktör ve 12 tomruk çekme vinci için hibe destekli kredi verildi.

Gölyaka ilçesinde orman köylülerinin desteklenmesi projesinde (ORKÖY) orman köylüsünü bilgilendirmek ve krediden faydalanmak isteyenleri tespit etmek için Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğünce düzenlenen toplantılar tamamlandı. Toplantıların sonunda Yazlık köyünde 19 haneye dış cephe mantolama, Saçmalıpınar köyünde 1 haneye traktör, Yunusefendi, Çamlıbel, Güzeldere ve Kavakbıçkı köylerinde toplam 12 haneye tomruk çekme vinci (Tambur) için hibe destekli kredi kullanmaya hak kazanan vatandaşların tespiti yapıldı.

Traktör başına 120 bin Türk Lirası hibe olmak üzere 600 bin Türk Lirası kredi tahsisi yapılan orman köylüsü vatandaşların bu kredileri faizsiz 7 yıl süre ile geri ödeyecekleri belirtildi. Hibe destekli ORKÖY kredisiyle traktörünü alan orman köylüsü vatandaşa İşletme Müdürü Hülya Birtürk tarafından anahtarları teslim edildi.