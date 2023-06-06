İhlas Haber Ajansı

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Orman personeli genel sağlık taramasından geçti

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu dahilinde yapılması gereken sağlık taramasında Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğünde görevli teknik eleman, memur ve işçi personelin muayeneleri yapıldı.


Sağlık taramasında, mobil sağlık aracı vasıtası ile akciğer grafikleri, kan tahlilleri, işitme testi ve solunum fonksiyon testi tetkikleri gerçekleştirildi.


İş yeri Hekimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı nezaretinde yapılan tarama ile tüm personelin sağlık durumu kontrolden geçirildi. Tedavi yönlendirmeleri kurum doktoru tarafından tamamlandı.

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