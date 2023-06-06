Orman personeli genel sağlık taramasından geçti

Sağlık taramasında, mobil sağlık aracı vasıtası ile akciğer grafikleri, kan tahlilleri, işitme testi ve solunum fonksiyon testi tetkikleri gerçekleştirildi.

İş yeri Hekimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı nezaretinde yapılan tarama ile tüm personelin sağlık durumu kontrolden geçirildi. Tedavi yönlendirmeleri kurum doktoru tarafından tamamlandı.